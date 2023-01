https://it.sputniknews.com/20230114/ministero-esteri-francese-convoca-lincaricato-daffari-iraniano-per-esecuzione-ex-ministro-difesa-16882377.html

Ministero Esteri francese convoca l'incaricato d'affari iraniano per esecuzione ex ministro Difesa

L'incaricato d'affari iraniano è stato nuovamente convocato al ministero degli Esteri francese dopo l'esecuzione dell'ex vice ministro della Difesa iraniano... 14.01.2023, Sputnik Italia

I media iraniani hanno riferito sabato che le autorità iraniane hanno eseguito la condanna a morte di Alireza Akbari. All'inizio di questa settimana la Gran Bretagna ha chiesto all'Iran di annullare l'esecuzione di Akbari.In precedenza, il 13 dicembre, l'incaricato d'affari iraniano a Parigi era stato convocato al ministero degli Esteri francese "a causa della linea di condotta di Teheran". A gennaio, il ministero degli Esteri del paese ha affermato che la Francia stava lavorando con i partner dell'UE su nuove sanzioni contro l'Iran e non ha escluso alcuna misura.Da metà settembre in Iran si sono svolte rivolte e proteste di massa a seguito della morte di una giovane donna iraniana, Mahsa Amini, dopo che era stata arrestata dalla polizia. I cittadini del paese hanno accusato le autorità della morte di Mahsa. Le donne iraniane hanno iniziato a pubblicare in maniera massiccia sui social network video in cui si tagliavano i capelli e bruciavano l'hijab. I media iraniani hanno riferito che un tribunale di Teheran aveva condannato a morte almeno sei rivoltosi nella repubblica.

