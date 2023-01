https://it.sputniknews.com/20230114/media-ucraini-riportano-la-distruzione-di-infrastrutture-critiche-durante-i-bombardamenti-russi-16882525.html

Media ucraini riportano la distruzione di infrastrutture critiche durante i bombardamenti russi

Media ucraini riportano la distruzione di infrastrutture critiche durante i bombardamenti russi

Le strutture infrastrutturali a Kharkov e nella regione di Leopoli sono state bombardate. 14.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-14T17:22+0100

2023-01-14T17:22+0100

2023-01-14T17:22+0100

la situazione in ucraina

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/511/73/5117376_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60ae2c49dd7dbef0536149f38b29e12c.jpg

I media ucraini hanno segnalato una serie di attacchi andati a bersaglio delle strutture infrastrutturali a Kharkov e nella regione di Leopoli: in questi territori sono possibili interruzioni di corrente e acqua. Secondo quanto riferito dal canale Telegram del Canale 24 ucraino, a Kharkov sono stati fissati 2 bombardamenti ad una struttura infrastrutturale critica, così come obiettivi dell'infrastruttura critica sono stati colpiti nella regione di Leopoli. La distruzione delle infrastrutture critiche nella regione di Kharkov è stata confermata dal capo dell'amministrazione regionale della regione Oleg Sinegubov. Sabato pomeriggio è stata annunciata l'allerta aerea in tutta l'Ucraina, dopodiché i media locali hanno riportato una serie di esplosioni a Odessa, Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Kharkov, Ivano-Frankivsk, Leopoli, Volinia e in altre regioni del Paese. A Kiev e nella regione della capitale, nelle regioni di Odessa, Vinnitsa e Cherkasy sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. È stato riferito che la maggior parte di Kharkov è rimasta al buio dopo l'esplosione che ha tuonato in città.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia