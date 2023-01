https://it.sputniknews.com/20230114/il-nuovo-ministro-degli-esteri-britannico-inserito-nella-lista-sanzioni-della-russia-16881732.html

Il nuovo ministro degli Esteri britannico inserito nella lista sanzioni della Russia

Il nuovo ministro degli Esteri britannico inserito nella lista sanzioni della Russia

La lista sanzioni aggiornata del ministero degli Esteri russo comprende il ministro degli Esteri britannico, il capo di stato maggiore e altri ufficiali

Così, l'elenco è stato ampliato con il capo del Foreign Office, James Cleverly, il ministro per lo sviluppo sociale ed economico delle regioni, dell'edilizia abitativa, delle comunità e del governo locale Michael Gove, il cancelliere del ducato di Lancaster Oliver Dowden, il capo della lo Stato Maggiore Patrick Sanders, nonché rappresentanti della dirigenza del Comando Strategico delle Forze Armate britanniche e del Centro Nazionale per la Sicurezza Informatica."Non vale la pena pubblicare l’elenco completo dei nuovi individui interessati dalla nostra decisione, soprattutto perché le stesse autorità londinesi capiscono di chi stiamo parlando", ha aggiunto Zakharova.Ha osservato che se le autorità britanniche mostreranno comunque interesse per la questione, il ministero degli Esteri sarà pronto a informare di coloro che condonano un corso ostile volto a demonizzare la Russia e tentano di isolarla a livello internazionale, distruggendo le basi delle relazioni bilaterali.Il 12 gennaio il ministero degli Esteri ha annunciato l'ampliamento dell'elenco delle sanzioni contro il Regno Unito: la stop list è stata aggiornata con 36 persone. Come sottolineato dal ministero, Londra ha deliberatamente rifiutato un dialogo costruttivo con Mosca e prosegue invece la linea del confronto, seguendo gli Stati Uniti, diffondendo i fake antirussi e incitando alla russofobia.Mosca ha imposto sanzioni di ritorsione contro Londra il 16 aprile 2022. La lista nera includeva importanti politici britannici, tra cui Boris Johnson, che a quel tempo ricopriva la carica di primo ministro. Quindi l'elenco delle fermate è stato ampliato più volte.

