Assad incontra il ministro degli Esteri iraniano a Damasco

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha ricevuto sabato a Damasco il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian. Lo riporta il canale televisivo... 14.01.2023, Sputnik Italia

All'aeroporto internazionale di Damasco, il ministro iraniano ha affermato che "durante i prossimi colloqui, saranno discussi problemi regionali e internazionali, nonché la cooperazione bilaterale".Il capo della diplomazia iraniana, intervenendo venerdì in una conferenza stampa a Beirut, ha accolto con favore la ripresa del dialogo tra Ankara e Damasco, resa possibile grazie all'incontro trilaterale dei ministri della Difesa russo, siriano e turco tenutosi a Mosca il 28 dicembre. "Siamo soddisfatti dei contatti turco-siriani e speriamo che il dialogo avviato abbia risultati positivi per i due Paesi", ha sottolineato.Secondo Abdollahian, l'instaurazione di relazioni tra Ankara e Damasco "risponde ai loro reciproci interessi e contribuirà all'instaurazione della pace e della sicurezza nella regione".Nel 2017, l'Iran, insieme a Russia e Turchia, è diventato il garante di una soluzione pacifica in Siria in un vertice trilaterale tenutosi ad Astana. Teheran ha sostenuto la creazione del Comitato costituzionale siriano (SCC), che dovrebbe sviluppare raccomandazioni per modificare la legislazione siriana, dopodiché il paese terrà le elezioni generali sotto l'egida delle Nazioni Unite.

siria

iran

