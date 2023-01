https://it.sputniknews.com/20230114/ankara-qualsiasi-piano-di-pace-per-lucraina-fallira-senza-considerare-lopinione-della-russia-16881633.html

Ankara: qualsiasi piano di pace per l'Ucraina fallirà senza considerare l'opinione della Russia

Il portavoce del presidente turco Ibrahim Kalin sostiene che qualsiasi piano di pace per l'Ucraina dovrebbe tenere conto del parere della Russia, ma anche... 14.01.2023, Sputnik Italia

Kalin ha aggiunto che "con l’andare avanti del conflitto, l'Europa si stancherà della guerra e il suo pubblico dirà che non vuole più sostenere gli ucraini".Ha anche osservato che la comunità mondiale non ha sufficiente desiderio di creare le condizioni per "negoziati seri" tra la Federazione Russa e l'Ucraina. Come ha aggiunto il portavoce di Erdogan, nel mondo prevale l'umore per la continuazione del conflitto, in tali condizioni è impossibile discutere un accordo di pace sull'Ucraina.

