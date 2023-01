https://it.sputniknews.com/20230113/ue-ha-aumentato-limport-di-gnl-nel-terzo-trimestre-2022-dell89-16880281.html

UE ha aumentato l'import di Gnl nel terzo trimestre 2022 dell'89%

UE ha aumentato l'import di Gnl nel terzo trimestre 2022 dell'89%

L'Unione Europea ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto nel terzo trimestre dello scorso anno dell'89% su base annua, i maggiori fornitori... 13.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-13T17:11+0100

2023-01-13T17:11+0100

2023-01-13T17:11+0100

Per gran parte dello scorso anno, i prezzi degli hub del gas in Europa sono stati più alti dei prezzi nei mercati asiatici, il che ha dato un forte incentivo per le forniture di Gnl all'Ue, afferma il documento.Gli Stati Uniti sono stati il ​​principale fornitore di GNL dell'UE, fornendo 13 miliardi di metri cubi, pari al 40% delle importazioni totali di questo tipo di gas nell'Unione. Seguono il Qatar (5,4 miliardi) e la Russia (4,5 miliardi).L'Ue, in quanto associazione di 27 paesi, è rimasta il più grande importatore mondiale di Gnl nel terzo trimestre del 2022, davanti a Giappone e Cina.La Francia è stata il maggiore importatore dell'Unione, acquistando 8,8 miliardi di metri cubi di Gnl nel terzo trimestre, davanti a Spagna (7,0 miliardi) e Paesi Bassi (4,7 miliardi).

