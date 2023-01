https://it.sputniknews.com/20230113/siria-e-russia-discutono-lattuazione-di-progetti-industriali-sotto-la-pressione-delle-sanzioni-16879366.html

Siria e Russia discutono l'attuazione di progetti industriali sotto la pressione delle sanzioni

La Siria sta discutendo con la Russia come realizzare progetti industriali di fronte alle sanzioni occidentali. 13.01.2023, Sputnik Italia

La Siria sta discutendo con la Federazione Russa come realizzare progetti industriali soggetti a sanzioni, ha dichiarato il ministro dell'Industria siriano Ziyad Sabbagh in un'intervista a Sputnik. Secondo il ministro, la parte siriana e quella russa stanno avanzando idee per lo sviluppo della cooperazione nel campo dell'industria, ma al momento, per le sanzioni imposte ai due Paesi, l'implementazione di questo piano incontra difficoltà. Secondo Sabbag, numerosi progetti di esportazione e investimento in Siria sono stati proposti alla parte russa dai colleghi siriani. Saranno discussi nella prossima riunione della commissione russo-siriana per la cooperazione commerciale, economica, scientifica e tecnica. Uno dei temi più importanti per la parte siriana, secondo il ministro, al momento è il progetto approvato dalla parte russa per la produzione di fibre di basalto. I dettagli, ha osservato Sabbagh, sono attualmente oggetto di studio e discussione. Il ministro ha osservato che Damasco si impegna affinché le nuove linee per la creazione di tappeti "siano di fabbricazione russa".

