"Le vittime dell'errata politica delle sanzioni e della guerra sono gli europei. Nella guerra, l'America sta sicuramente vincendo, l'Europa sta sicuramente perdendo. È ancora una questione discutibile riguardo alla Russia, se vincono o perdono ora, ma non perdono così tanto, se parliamo di soldi... In generale, in senso economico, è giusto dire che l'unico o meglio il più grande perdente in tutto questo conflitto in corso è l'Europa", ha detto Orban a Radio Kossuth.In precedenza, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che l'Europa sta perdendo rifiutando le fonti energetiche russe a favore di quelle americane, poiché è costretta a pagarle più del dovuto di 5-10 volte. Secondo lui, l'Europa dovrebbe porre domande agli "amici americani" su chi vince in questa situazione.Il presidente del parlamento ungherese Laszlo Kover aveva affermato in precedenza che l'Unione europea può già essere definita perdente nella crisi ucraina, poiché agisce in contrasto con i propri interessi economici. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha affermato che gli Stati Uniti sono i beneficiari della recessione in Europa.

