Putin dispone di valutare proposte per contrastare la discriminazione contro i russi all'estero

Ha dato tale ordine alla Duma di Stato insieme all'ufficio del procuratore generale e al comitato investigativo.Il capo dello Stato li ha anche incaricati, se necessario, di garantire che vengano apportate le opportune modifiche alla legislazione della Federazione Russa. La relazione su questo problema deve essere presentata entro il 1° maggio. Il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, il procuratore generale Igor Krasnov e il capo del comitato investigativo Aleksandr Bastrykin sono stati nominati responsabili dell'esecuzione della richiesta.Inoltre, in conformità con l'elenco delle istruzioni del Presidente, l'Ufficio del Procuratore Generale, il Comitato Investigativo, l'FSB, il Ministero degli Affari Interni e la Corte Suprema dovrebbero adottare misure per contrastare il perseguimento penale dei residenti delle nuove regioni per motivi politici motivi, avviato in conformità secondo la legislazione penale dell'Ucraina. La relazione su questo argomento deve essere presentata entro il 1° marzo.Allo stesso tempo, Putin ha incaricato il Comitato investigativo, il Commissario per i diritti umani per i diritti umani in Russia e la Camera civica di fornire una valutazione legale dei fatti di procedimento penale illegale nei confronti di personaggi pubblici, giornalisti e attivisti per i diritti umani in Ucraina, violazione di loro diritti e libertà. Li ha esortati a fare un rapporto sull'esecuzione di questo ordine entro il 1° marzo, riporta il Cremlino.

