Polonia modifica la legge sulla Corte suprema per ricevere fondi del Recovery Fund

La Commissione europea ha approvato un piano di ripresa per l'economia polacca colpita dal coronavirus per un totale di oltre 35 miliardi di euro. Il Piano Nazionale di Ricostruzione (KPO) è stato approvato con ritardo e nonostante le continue pretese dell'UE a Varsavia in termini di rispetto delle norme europee sullo stato di diritto. Tuttavia, in seguito il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che l'UE destinerà questi fondi alla Polonia solo se verranno attuate le riforme su cui ha insistito la CE.Il cambiamento fondamentale è che i casi disciplinari dei giudici della Corte suprema e dei tribunali di giurisdizione generale saranno ora esaminati dalla Corte amministrativa suprema, e non dalla camera disciplinare della Corte suprema. Si occuperà anche dell'immunità dei giudici e del permesso per il loro arresto provvisorio.Durante il voto di venerdì, 203 deputati hanno votato a favore, 52 contrari e 189 si sono astenuti.Il Sejm avrebbe dovuto prendere in considerazione il progetto a dicembre, ma è stato rimosso dall'ordine del giorno, poiché il ministro della Giustizia, il procuratore generale Zbigniew Zybro, ha affermato che il suo partito Polonia solidale, un collaboratore del partito Legge e giustizia al potere, non avrebbe sostenuto gli emendamenti. A suo avviso, le modifiche proposte sono contrarie alla costituzione e porteranno al caos nel sistema giudiziario polacco.Ora la legge passerà al Senato polacco, dove rischia di essere bloccata con un veto, dal momento che la maggioranza dei membri della camera alta del parlamento rappresenta l'opposizione. Quindi il documento tornerà di nuovo al Sejm.I leader dei paesi dell'UE al vertice di Bruxelles del dicembre 2020 hanno concordato un piano finanziario pluriennale dell'UE e un fondo per la ripresa dell'economia europea, precedentemente bloccati da Polonia e Ungheria. Le rivendicazioni di Polonia e Ungheria riguardavano l'intenzione di altri paesi di collegare lo stanziamento di denaro dal bilancio dell'UE a questioni relative allo stato di diritto nei singoli paesi.Nel luglio 2020, dopo uno dei vertici dell'UE più lunghi della storia, i leader hanno concordato un pacchetto da 750 miliardi di euro per finanziare la ripresa dell'Europa, la cui economia è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19. Questo pacchetto di aiuti di emergenza è collegato al piano finanziario pluriennale dell'UE da 1,08 trilioni e include la possibilità di concedere prestiti agevolati e sussidi ai paesi dell'Unione.L'introduzione di un "meccanismo condizionale" è stata sollecitata dai paesi dell'Europa occidentale e settentrionale per garantire che gli Stati destinatari dei fondi paneuropei aderiscano ai valori e alle norme dell'Unione europea e che l'UE abbia un meccanismo per bloccare tali finanziamenti in caso di deviazione dalle norme. Il "meccanismo condizionale" viene introdotto sullo sfondo di anni di disaccordi nell'UE, principalmente a causa delle azioni delle autorità polacche e ungheresi, criticate dai paesi dell'Europa occidentale per politiche incompatibili con i principi dello stato di diritto.

