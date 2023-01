https://it.sputniknews.com/20230113/in-ucraina-non-vedono-una-minaccia-diretta-per-le-esercitazioni-congiunte-di-russia-e-bielorussia-16879268.html

In Ucraina non vedono una minaccia diretta per le esercitazioni congiunte di Russia e Bielorussia

In Ucraina non vedono una minaccia diretta per le esercitazioni congiunte di Russia e Bielorussia

A Kiev, hanno affermato che le esercitazioni congiunte di Russia e Bielorussia non rappresentano una minaccia diretta per l'Ucraina. 13.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-13T13:41+0100

2023-01-13T13:41+0100

2023-01-13T13:41+0100

ucraina

russia

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/14769705_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_ef9f83d558aed6302b5e082781ca91a4.jpg

Il capo dell'amministrazione militare di Kiev Sergey Popko ha esortato a non considerare le esercitazioni di volo tattiche russo-bielorusse come una minaccia per l'Ucraina. Secondo il ministero della Difesa bielorusso, i piloti russi e bielorussi condurranno esercitazioni dal 16 gennaio al 1 febbraio. In occasione delle manovre dalla Russia sono arrivate unità delle forze aerospaziali, che fanno parte del Gruppo regionale delle forze dello Stato dell'Unione.

ucraina

russia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, bielorussia