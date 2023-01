https://it.sputniknews.com/20230113/il-ministro-degli-esteri-serbo-definisce-le-linee-rosse-su-kosovo-e-metochia-16878812.html

Il ministro degli Esteri serbo definisce le "linee rosse" su Kosovo e Metochia

Le autorità serbe si oppongono all'adesione dell'autoproclamata Repubblica del Kosovo all'ONU, al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, nonché alla...

Mercoledì il consigliere del Dipartimento di Stato americano Derek Chollet ha visitato la Macedonia del Nord, dopo che si è recato a Pristina, dove ha parlato con il “presidente” dell'autoproclamato Kosovo Vyosa Osmani e il "primo ministro" Albin Kurti, che hanno affermato che i negoziati con Belgrado dovrebbero basarsi sul "riconoscimento reciproco". Giovedì sera il consigliere del Dipartimento di Stato è stato ricevuto nella capitale della Serbia dal presidente Aleksandar Vucic, e poi dal primo vicepremier e ministro degli Esteri.A Belgrado, Chollet ha sottolineato che gli Stati Uniti, nella ricerca di una soluzione nei rapporti tra le autorità della Serbia e l'autoproclamata repubblica del Kosovo, sono guidati dalla proposta "franco-tedesca"."Non ci saranno nuovi negoziati sugli accordi già raggiunti, più precisamente sulla formazione dell’Unione delle Municipalità Serbe. Nessun riconoscimento del Kosovo. Nessun consenso all'adesione del Kosovo all'ONU. La sicurezza dei serbi in Kosovo e Metochia deve essere garantita", Dacic ha espresso la posizione unificata della leadership serba in onda di TV Prva dopo l'incontro.Mercoledì il presidente serbo Aleksandar Vucic ha sottolineato le pressioni esterne su Belgrado per garantire l'adesione dell'autoproclamata repubblica del Kosovo alle Nazioni Unite nel contesto di una prossima visita in Serbia da parte di un consigliere del Dipartimento di Stato americano. In precedenza, aveva suggerito che l'Occidente avrebbe richiesto alle autorità serbe di firmare un accordo con l'autoproclamata repubblica del Kosovo non appena Belgrado avesse sostenuto le sanzioni contro la Russia.Il capo del Comitato per il Kosovo e Metochia dell'Assemblea (Parlamento) della Serbia, Milovan Drecun, ha dichiarato a RIA Novosti a novembre che le autorità dell'autoproclamato Kosovo, con il sostegno dell'UE e degli Stati Uniti, stanno spingendo per inserire all'ordine del giorno l’inaccettabile proposta "franco-tedesca" sui negoziati con Belgrado a Bruxelles dell'effettivo riconoscimento dell'indipendenza e dell'ammissione di Pristina all'Onu.

