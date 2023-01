https://it.sputniknews.com/20230113/berlino-avverte-la-polonia-sulle-consegne-di-aiuti-militari-allucraina-16879758.html

Berlino avverte la Polonia sulle consegne di aiuti militari all'Ucraina

Il governo tedesco ha messo in guardia la Polonia dal trasferire i carri armati Leopard in Ucraina senza permesso. 13.01.2023, Sputnik Italia

Il trasferimento di carri armati Leopard in Ucraina dalla Polonia senza il permesso di Berlino sarebbe illegale, il quotidiano Handelsblatt riporta le parole della portavoce del governo tedesco, Christiane Hoffman. Inoltre la Hoffman ha aggiunto che il governo tedesco non ha ancora ricevuto richieste dai Paesi partner, in particolare Polonia e Finlandia, per il permesso di trasferire a Kiev i carri armati tedeschi Leopard che Berlino aveva precedentemente consegnato.

