https://it.sputniknews.com/20230112/ucraina-lancia-attacchi-missilistici-contro-due-quartieri-di-donetsk-16877829.html

Ucraina lancia attacchi missilistici contro due quartieri di Donetsk

Ucraina lancia attacchi missilistici contro due quartieri di Donetsk

Le truppe ucraine hanno sparato sei raffiche calibro 155 standard della NATO contro due quartieri di Donetsk, ha riferito l'ufficio della DPR presso il Centro... 12.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-12T18:51+0100

2023-01-12T18:51+0100

2023-01-12T18:51+0100

la situazione in ucraina

ucraina

russia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/0c/16877809_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7cac8d4c3b16feb68d6e1de327275e16.jpg

"Il bombardamento dalle formazioni armate dell'Ucraina è stato registrato in direzione: 12:10 (10:10 ora italiana) - l'insediamento di Lastochkino - la città di Donetsk (quartieri Kievsky e Kuibyshevsky): sono stati lanciati sei razzi di calibro 155 mm", fa sapere l'ufficio di rappresentanza in una nota pubblicata sul proprio canale Telegram.L'artiglieria di calibro 155 millimetri è utilizzata dai paesi della NATO. Gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev obici da 155 millimetri a lungo raggio M777 e le forze ucraine li stanno utilizzando attivamente per bombardare le città delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. Le forze ucraine sono state rifornite anche di sistemi di artiglieria semovente PzH 2000 tedeschi, Krab polacchi e lanciatori antimissile CAESAR francesi di questo calibro.

https://it.sputniknews.com/20230112/politico-la-posizione-di-scholz-su-fornitura-di-carri-armati-leopard-allucraina-dipendeda-biden-16876722.html

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, difesa