Politico: la posizione di Scholz su fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina dipendeda Biden

Politico: la posizione di Scholz su fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina dipendeda Biden

La posizione del cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla questione della fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina dipende fortemente dal presidente degli... 12.01.2023, Sputnik Italia

Mercoledì, il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che Varsavia consegnerà una compagnia di carri armati Leopard all'Ucraina come parte di una coalizione internazionale. Il ministero degli Esteri tedesco ha riferito che durante una visita senza preavviso a Kharkov, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha promesso all'Ucraina nuove forniture di armi.Politico aveva riportato in precedenza che Francia e Polonia stanno spingendo la Germania a inviare carri armati Leopard in Ucraina. Lunedì, il portavoce del gabinetto tedesco Steffen Hebestreit ha affermato che il governo tedesco attualmente non intende fornire all'Ucraina carri armati Leopard 2 tedeschi.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

