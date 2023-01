https://it.sputniknews.com/20230112/mosca-e-teheran-discuteranno-jcpoa-questioni-bilaterali-e-internazionali-il-17-gennaio-16877111.html

Mosca e Teheran discuteranno JCPOA, questioni bilaterali e internazionali il 17 gennaio

Mosca e Teheran discuteranno JCPOA, questioni bilaterali e internazionali il 17 gennaio

Il 17 gennaio, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov incontrerà il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, le parti decurteranno di... 12.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-12T14:27+0100

2023-01-12T14:27+0100

2023-01-12T14:27+0100

russia

iran

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/10538300_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_612ffca47873d5c299a074a5aac6c08e.jpg

"Il 17 gennaio, il ministro degli Esteri russo terrà colloqui con il suo omologo iraniano, che quel giorno sarà a Mosca per una visita di lavoro", ha detto Zakharova durante un briefing.Ha osservato che all'incontro "si prevede di proseguire uno scambio di opinioni interessato su una serie di temi internazionali e regionali di attualità, tra cui la situazione intorno al Piano d'azione globale congiunto sul programma nucleare iraniano, l'interazione tra i due paesi su piattaforme internazionali, comprese le Nazioni Unite, la SCO, la situazione in Siria, l'Afghanistan, la Transcaucasia e le questioni del Caspio"."Si prevede di discutere l'agenda bilaterale, in primo luogo la sua componente commerciale ed economica nel contesto dell'attuazione di importanti progetti congiunti nel campo dell'energia, dei trasporti e di altre industrie, anche tenendo conto della transizione alla fase finale del processo negoziale per concludere un vero e proprio accordo su una zona di libero scambio tra EAEU e Iran", ha affermato Zakharova.

https://it.sputniknews.com/20230112/politico-la-posizione-di-scholz-su-fornitura-di-carri-armati-leopard-allucraina-dipendeda-biden-16876722.html

russia

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, iran, politica