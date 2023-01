https://it.sputniknews.com/20230112/ministero-degli-esteri-russo-le-armi-inviate-allucraina-sono-obiettivo-legittimo-russo-16878294.html

Ministero degli Esteri russo: le armi inviate all'Ucraina sono obiettivo legittimo russo

Ministero degli Esteri russo: le armi inviate all'Ucraina sono obiettivo legittimo russo

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ricordato che le nuove armi fornite all'Ucraina sono un obiettivo legittimo... 12.01.2023

"Le armi americane e altre occidentali in Ucraina, vorrei ribadirlo, così come il personale militare straniero che le serve, sono obiettivi legittimi per gli attacchi delle forze armate russe. Se l'Occidente finge di non saperlo, questo è il loro problema", ha detto Maria Zakharova in un briefing.In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo aveva affermato che con il lancio della sua missione di assistenza militare in Ucraina, l'UE è sulla strada dell'escalation del conflitto ucraino.Secondo la Zakharova, la creazione di una missione di supporto militare dell'UE per Kiev è "un investimento nella continuazione delle ostilità sul territorio dell'Ucraina".Secondo questa, nell'ambito della missione "addestreranno militanti che continueranno a bombardare le pacifiche città delle regioni russe di Donbass, Kherson e Zaporozhye, uccidendo cittadini comuni, compresi i bambini, usando armi europee e americane".

