12.01.2023

L'autorità per l'aviazione civile delle Filippine (CAAP) ha riconosciuto la piena responsabilità e si è scusata per la chiusura involontaria dello spazio aereo...

Le Filippine hanno involontariamente chiuso lo spazio aereo a Capodanno

