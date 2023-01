https://it.sputniknews.com/20230112/crosetto-e-aliyev-hanno-discusso-dellampliamento-della-cooperazione-bilaterale-16876447.html

Crosetto e Aliyev hanno discusso dell'ampliamento della cooperazione bilaterale

Il Presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto hanno discusso ai colloqui a Baku dell'ampliamento della...

Aliyev ha valutato positivamente il ritmo di sviluppo delle relazioni italo-azere, sottolineando il contributo di Roma al rafforzamento della cooperazione dell'Azerbaigian con la NATO e l'Unione Europea. "Il capo dello stato ha osservato che i nostri paesi stanno cooperando con successo in vari campi, compreso quello energetico. In questo contesto, il presidente Ilham Aliyev ha sottolineato l'efficacia del corridoio meridionale del gas", si legge nella nota.Il ministro italiano ha ringraziato Aliyev per aver valutato il livello delle relazioni italo-azere. Durante i colloqui, Aliyev e Crosetto hanno rilevato buone prospettive per "l'ampliamento della cooperazione nei settori dell'energia, dell'edilizia, del turismo, dell'agricoltura, della difesa e in altri settori".

