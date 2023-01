https://it.sputniknews.com/20230111/secondo-varsavia-per-ottenere-risarcimenti-dalla-germania-ci-vorranno-diversi-anni-16873725.html

Secondo Varsavia, per ottenere risarcimenti dalla Germania ci vorranno diversi anni

Secondo Varsavia, per ottenere risarcimenti dalla Germania ci vorranno diversi anni

Ci vorranno diversi anni prima che la Polonia riceva i risarcimenti dalla Germania, ritiene Arkadiusz Mularczyk, viceministro degli Esteri della Repubblica...

polonia

germania

"Non abbiamo ricevuto alcun risarcimento o indennizzo ai nostri cittadini... Credo che ricevere risarcimenti dalla Germania sia questione di diversi anni", ha detto Mularczyk in onda sulla stazione radio RMF FM.In precedenza, le autorità polacche avevano dichiarato di chiedere alla Germania 6,2 trilioni di zloty (circa 1,32 trilioni di euro) come risarcimento per i danni della seconda guerra mondiale. All'inizio di ottobre, una nota corrispondente è stata inviata alla Germania dal Ministero degli Affari Esteri.Con la richiesta di influenzare la Germania e pagare le riparazioni, la Polonia si è rivolta all'UNESCO e al Consiglio d'Europa, alle Nazioni Unite, a 50 paesi, tra cui l'UE e la NATO, il Congresso degli Stati Uniti.Il governo tedesco ha ripetutamente affermato di non voler effettuare pagamenti alla Polonia: a Berlino ritengono di aver già pagato risarcimenti piuttosto elevati, e non c'è motivo di dubitare del rifiuto della Polonia di risarcimenti nel 1953.

polonia

germania

