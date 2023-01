https://it.sputniknews.com/20230111/ministero-difesa-russo-i-combattimenti-a-soledar-proseguono-16874445.html

Ministero Difesa russo: i combattimenti a Soledar proseguono

Ministero Difesa russo: i combattimenti a Soledar proseguono

Unità aviotrasportate hanno bloccato Soledar da nord e sud della città, ha riferito il ministero della Difesa. 11.01.2023, Sputnik Italia

"Le forze aerospaziali russe stanno colpendo i punti d’appoggio del nemico", ha dichiarato il dicastero militare russo.Nelle ultime 24 ore, le forze armate russe sono riuscite a prendere il controllo anche del villaggio Podgorodnoye vicino a Soledar in direzione di Donetsk. Le forze armate ucraine hanno perso fino a 80 militari, un carro armato, tre veicoli corazzati da combattimento e due automobili.Soledar è un insediamento di importanza strategica per Kiev, si trova al centro della linea di difesa Artemovsk (Bakhmut) - Seversk. Qui l'esercito ucraino ha eretto potenti fortificazioni difensive. La liberazione di Soledar consentirà di interrompere la rotta di rifornimento diretta tra Artemovsk e Seversk, nonché di coprire Artemovsk dal lato nord.Dal 24 febbraio in Ucraina è in corso l'operazione militare speciale. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo finale la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia.

