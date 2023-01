https://it.sputniknews.com/20230111/la-compagnia-di-bandiera-russa-aeroflot-ricevera-63-aerei-di-fabbricazione-nazionale-entro-il-2025-16875121.html

La compagnia di bandiera russa Aeroflot riceverà 63 aerei di fabbricazione nazionale entro il 2025

Il ministro dello Sviluppo Economico Denis Manturov ha affermato che Aeroflot riceverà 63 tra i modelli SSJ, MS-21 e Tu-214 tra il 2023 e 2025. 11.01.2023, Sputnik Italia

La società russa United Aircraft Corporation (UAC) consegnerà 63 aerei di fabbricazione nazionale ad Aeroflot nei prossimi tre anni: 18 aerei di linea MS-21, 34 SSJ New e 11 Tu-214, ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier Denis Manturov. Nell'ambito del Forum Economico Orientale 2022, Aeroflot e UAC hanno firmato un accordo per la fornitura di 339 aeromobili di fabbricazione nazionale. In termini di leasing, nel 2023-2030, il gruppo riceverà 210 velivoli MS-21, 89 SSJ New e 40 Tu-214.

