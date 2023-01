https://it.sputniknews.com/20230110/stoltenberg-non-sottovalutare-la-russia-16870258.html

Stoltenberg: non sottovalutare la Russia

Stoltenberg: non sottovalutare la Russia

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg riferisce in conferenza stampa a Bruxelles che l'organizzazione del trattato del Nord Atlantico e l'Unione... 10.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-10T13:33+0100

2023-01-10T13:33+0100

2023-01-10T13:33+0100

nato

ue

jens stoltenberg

mondo

ucraina

kiev

armamenti

dichiarazioni

russia

mosca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/16102530_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_fb81294fc3191a1781bb445ae3d15205.jpg

La dichiarazione rilasciata in conferenza stampa dallo stesso segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, dopo la firma apposta sulla dichiarazione di cooperazione NATO-UE:Il segretario ha proseguito esortando a proseguire nelle forniture al paese ucraino da parte di entrambe le istituzioni, come traspare dalle sue stesse parole riportate in calce:Stoltenberg ha concluso il suo intervento con un riferimento alla Russia, e ai rischi corsi nel sottovalutarla:

ucraina

kiev

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, ue, jens stoltenberg, mondo, ucraina, kiev, armamenti, dichiarazioni, russia, mosca, geopolitica