https://it.sputniknews.com/20230110/nucleare-accordo-usa-giappone-su-reattori-di-nuova-generazione-16871060.html

Nucleare, accordo USA-Giappone su reattori di nuova generazione

Nucleare, accordo USA-Giappone su reattori di nuova generazione

Il Giappone e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sull'espansione della cooperazione bilaterale nello sviluppo di reattori nucleari di nuova generazione... 10.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-10T16:09+0100

2023-01-10T16:09+0100

2023-01-10T16:09+0100

giappone

usa

reattore nucleare

energia nucleare

accordo nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/220/65/2206529_0:179:1705:1138_1920x0_80_0_0_6663e6f33e9736322a85220fd94ff284.jpg

Secondo l'agenzia di stampa The Japan Times, l'accordo è stato firmato dal ministro dell'Economia giapponese Yasutoshi Nishimura e dal segretario all'Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm.Le parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione nello sviluppo e nella costruzione di reattori nucleari di prossima generazione, compresi reattori a modulo più piccolo, in entrambi i paesi e in paesi terzi, osservano i media. Inoltre, il Giappone e gli Stati Uniti uniranno le forze nella fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) e collaboreranno più strettamente su altre questioni energetiche.Nishimura ha anche spiegato la decisione del governo di consentire il funzionamento delle centrali nucleari più vecchie di 60 anni a determinate condizioni.Alla fine del 2022, la Commissione per l'energia atomica, il principale organismo di regolamentazione nucleare del Giappone, ha approvato le operazioni delle centrali nucleari in servizio da più di 60 anni, a condizione che le strutture superino un'ispezione esperta.

https://it.sputniknews.com/20230109/stati-uniti-e-giappone-discutono-dellestensione-dellombrello-di-sicurezza-nello-spazio-16866915.html

giappone

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

giappone, usa, reattore nucleare, energia nucleare, accordo nucleare