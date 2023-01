https://it.sputniknews.com/20230110/la-lettonia-definisce-la-sconfitta-della-russia-una-delle-priorita-della-politica-estera-16872574.html

La Lettonia definisce "la sconfitta della Russia" una delle priorità della politica estera

La Lettonia definisce "la sconfitta della Russia" una delle priorità della politica estera

Il ministero degli Esteri lettone ha definito la "sconfitta della Russia" una delle priorità della politica estera del Paese. 10.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-10T18:25+0100

2023-01-10T18:25+0100

2023-01-10T18:25+0100

lettonia

riga

ministero degli esteri

mondo

diplomazia

geopolitica

russia

mosca

maria zakharova

il ministero degli esteri della russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/402/80/4028086_0:154:3011:1847_1920x0_80_0_0_23aa6adb7dc16e7da69df043ce83616f.jpg

Il ministero degli Esteri della Lettonia ha individuato nella "sconfitta della Russia" una delle priorità della politica estera.Si precisa che tale disposizione è contenuta nella relazione sull'attività svolta dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica, presentata dal capo del dipartimento, Edgar Rinkevich.La Lettonia ha assunto da tempo una posizione estremamente russofoba in politica estera.A fine novembre, il deputato del Seimas (il parlamento locale), Alexander Kirshteins, ha annunciato che "presumibilmente non esiste alcuna nazione russa" e che la lingua russa "è nata come dialetto quando i mongoli-tartari hanno cercato di parlare ucraino".La rappresentante del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha osservato che le autorità dei paesi baltici stanno cercando di regolare i conti storici con Mosca.All'inizio dell'agosto 2022, il parlamento della repubblica ha dichiarato la Russia uno "stato che sostiene il terrorismo". Dopo questa decisione e l'appello a non rilasciare più visti ai russi, Mosca ha raccomandato ai parlamentari lettoni di fermare le provocazioni e affrontare i problemi del loro Paese.

riga

russia

mosca

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

lettonia, riga, ministero degli esteri, mondo, diplomazia, geopolitica, russia, mosca, maria zakharova, il ministero degli esteri della russia, europa, dichiarazioni