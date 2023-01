https://it.sputniknews.com/20230110/incontro-biden-obrador-accordo-su-nuova-politica-migratoria-16870895.html

Incontro Biden-Obrador, accordo su nuova politica migratoria

In Messico da domenica, il presidente degli Stati Uniti ha incontrato lunedì il suo omologo messicano per un forum regionale sui temi della migrazione, della... 10.01.2023, Sputnik Italia

Domenica, prima di sbarcare in Messico, Joe Biden ha compiuto la sua prima visita al confine USA con il Paese confinante dall'inizio del suo mandato nel 2021. Giorni prima, il governo democratico aveva annunciato una nuova politica migratoria, criticata da attivisti ed esperti in materia.Durante l'incontro, il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha sfidato il suo omologo statunitense a "porre fine all'abbandono" dell'America Latina e dei Caraibi e migliorare la qualità della vita nella regione.In risposta, il POTUS ha osservato che Washington spende ogni anno miliardi di dollari in aiuti esteri in tutto il mondo.Stati Uniti e Messico hanno raggiunto un accordo su un cambiamento nella politica migratoria, annunciato da Joe Biden la scorsa settimana. Secondo il piano, gli Stati Uniti rimanderanno in Messico ogni mese 30.000 migranti illegali da Cuba, Nicaragua, Haiti e Venezuela.D'altra parte, 30.000 persone di queste quattro nazioni che hanno sponsor, controlli sui precedenti penali e un volo per gli Stati Uniti, potranno lavorare legalmente nel Paese per due anni.Lunedì, prima dell'inizio della riunione, Obrador ha detto che avrebbe preso in considerazione l'idea di accettare più immigrati di quanto precedentemente annunciato.Il numero di migranti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico è aumentato durante i primi due anni del mandato di Biden. Più di 2,38 milioni di persone hanno attraversato il confine illegalmente al 30 settembre, la prima volta che il numero ha superato i due milioni.L'incontro è servito a preparare un vertice trilaterale previsto per questo martedì, il North American Leaders Summit, che includerà anche il Primo Ministro canadese Justin Trudeau e durante il quale, oltre all'immigrazione, i tre leader affronteranno questioni legate al commercio e al cambiamento climatico.

