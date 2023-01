https://it.sputniknews.com/20230110/il-g7-vorrebbe-fissare-due-tetti-massimi-sul-petrolio-russo-16871917.html

La coalizione del G7 cercherà di fissare due massimali di prezzo per i prodotti petroliferi russi a febbraio: uno per i prodotti scambiati a premio rispetto al petrolio e l'altro per quelli scambiati a sconto.Reuters aggiunge che limitare il prezzo dei prodotti petroliferi russi è più difficile che limitare il prezzo del petrolio, secondo la fonte, perché ci sono molti prodotti petroliferi e il loro valore spesso dipende da dove vengono acquistati, non da dove vengono prodotti.La testata ha citato l'esempio del gasolio e del cherosene, che tendono ad essere venduti a un sovrapprezzo rispetto al petrolio, mentre l'olio combustibile viene solitamente venduto a un prezzo scontato, motivo per cui il G7 considera due limiti di prezzo.Il 5 dicembre sono entrate in vigore le sanzioni petrolifere occidentali: l'Unione Europea ha smesso di accettare il petrolio russo trasportato via mare e i paesi del G7, l'Australia e l'UE hanno imposto un limite di prezzo per il trasporto marittimo a 60 dollari al barile (con un divieto per trasportare petrolio più costoso).La Russia, in risposta, ha vietato dal 1° febbraio di fornire petrolio agli stranieri, se i contratti prevedono direttamente o indirettamente l'uso del meccanismo di fissazione del prezzo marginale. Per i prodotti petroliferi, la data sarà determinata dal governo della Federazione Russa.

