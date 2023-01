https://it.sputniknews.com/20230110/deputato-serbo-loccidente-non-vuole-neanche-stare-a-sentire-cosha-da-dire-belgrado-sul-kosovo-16869937.html

Deputato serbo: l'Occidente non vuole neanche stare a sentire cos’ha da dire Belgrado sul Kosovo

Deputato serbo: l'Occidente non vuole neanche stare a sentire cos’ha da dire Belgrado sul Kosovo

Milovan Drzun, capo della commissione parlamentare serba per il Kosovo e la Metochia, ha parlato in un'intervista a Sputnik degli approcci divergenti di... 10.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-10T14:02+0100

2023-01-10T14:02+0100

2023-01-10T14:02+0100

kosovo

serbia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/0a/16870153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d716607ff2ceb9240d9c7b5e4185af76.jpg

Pertanto, secondo il deputato, Belgrado sostiene che l'unico spazio per raggiungere un accordo è il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e la Risoluzione 1244, che definisce il Kosovo come un'ampia autonomia all'interno della Serbia.Per questo motivo, ha detto, la Serbia deve continuare a proteggere la sua popolazione e impedire che "una parte del suo territorio diventi una sorta di stato e si unisca all'Albania". "C'è molta incertezza davanti a noi, ma sono assolutamente d'accordo sul fatto che tutto dipenderà dall'esito degli eventi legati alla guerra in Ucraina. Prenderà forma qualcosa che chiameremo convenzionalmente "Nuova Yalta". Siamo fisicamente in un territorio che a lungo andare sarà controllato dal blocco euro-atlantico. E dobbiamo trovare una soluzione in collaborazione con il blocco euro-atlantico per garantire a noi stessi anche la cooperazione con paesi amici come la Russia e la Cina. Se non lo facciamo, temo che saremo fuori gioco in questo nuovo sistema multipolare", ha detto Dretsun.

kosovo

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

kosovo, serbia