Biden glissa sui documenti classificati trovati nel suo ufficio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rifiutato per anni di rispondere alle domande dei giornalisti sui documenti riservati detenuti dal suo ufficio privato.Biden, affiancato dal suo segretario di Stato Antony Blinken, ha ignorato le domande dei giornalisti a seguito di un incontro a Città del Messico con il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador martedì.Il personale si è interposto davanti alle telecamere della TV ed è apparso per far uscire i media dalla stanza.I notiziari televisivi statunitensi hanno riferito lunedì che circa 10 documenti riservati sono stati scoperti dagli stessi avvocati di Biden presso il Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. Il procuratore generale Merrick Garland ha ordinato una "revisione" dei documenti.I critici hanno sottolineato che Biden si è affrettato a condannare il suo predecessore Donald Trump dopo che l'FBI ha fatto irruzione nella sua villa in Florida l'8 agosto 2022, su ordine di Garland, alla ricerca di documenti ufficiali che ha portato con sé dopo aver lasciato l'incarico.Trump insiste di aver declassificato quei file dall'autorità presidenziale. Il neoeletto presidente della Camera dei rappresentanti Kevin McCarthy ha detto ai giornalisti che la rivelazione è "molto preoccupante".

