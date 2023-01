https://it.sputniknews.com/20230109/stati-uniti-e-giappone-discutono-dellestensione-dellombrello-di-sicurezza-nello-spazio-16866915.html

Stati Uniti e Giappone discutono dell'estensione dell'ombrello di sicurezza nello spazio

Stati Uniti e Giappone discutono dell'estensione dell'ombrello di sicurezza nello spazio

Tokyo e Washington stanno pianificando di includere la protezione dei principali satelliti giapponesi nell'articolo 5 del trattato di sicurezza bilaterale... 09.01.2023

La nuova disposizione del trattato di sicurezza, in base alla quale gli Stati Uniti si obbligano a difendere il territorio giapponese in caso di attacco, potrebbe essere inclusa nel comunicato congiunto della riunione dei capi diplomatici e della difesa Usa-Giappone prevista per l'11 gennaio a Washington, secondo i media nipponici.Inoltre, l'incontro toccherà le questioni della cooperazione militare basata sulla strategia di sicurezza di entrambi i Paesi, l'espansione dell'uso congiunto di importanti strutture infrastrutturali, nonché lo sviluppo di piani per attacchi di rappresaglia contro le basi nemiche.I due Paesi discuteranno anche della cooperazione in materia di difese antimissile, di questioni di deterrenza generale nell'Asia orientale, tenendo conto delle possibilità di sviluppi intorno a Taiwan e della "riformattazione" delle unità di difesa antimissile statunitensi di stanza in Giappone.Gli accordi e le questioni che dovrebbero essere discusse nella riunione dei 4 ministri troveranno poi riscontro nei documenti finali dell'incontro bilaterale del primo ministro giapponese Fumio Kishida e del presidente americano Joe Biden che si terrà il 13 gennaio.

