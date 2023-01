https://it.sputniknews.com/20230109/lue-propone-di-iniziare-ora-i-piani-per-il-ripristino-dellucraina-16868496.html

L'UE propone di iniziare "ora" i piani per il ripristino dell'Ucraina

L'UE propone di iniziare "ora" i piani per il ripristino dell'Ucraina

L'UE ritiene che la restaurazione dell'Ucraina debba essere pianificata subito, poiché "molto lavoro ci attende", ha detto Ana Pisonero, rappresentante della... 09.01.2023, Sputnik Italia

"L'UE è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nella ripresa dell'Ucraina. Come sapete, il G7 ha deciso di creare una piattaforma di coordinamento, la Commissione europea si è offerta di ospitare il segretariato. È chiaro che saranno necessarie enormi risorse per la ripresa sul lungo termine ed è necessario coordinare gli sforzi di tutti i soggetti coinvolti - UE, paesi membri, istituzioni finanziarie europee, organizzazioni internazionali, settore privato, ecc. È importante iniziare a pianificare il lavoro ora, anche se in questa fase gli sforzi principali, naturalmente, mirano a soddisfare le urgenti esigenze finanziarie dell'Ucraina", ha affermato il rappresentante della Commissione europea.La Russia ha iniziato un'operazione militare speciale in Ucraina dal 24 febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il suo compito "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Secondo il presidente, l'obiettivo finale dell'operazione è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia.Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato nell'agosto dello scorso anno che la restaurazione dell'Ucraina sarebbe più ambiziosa del "Piano Marshall" e costerebbe miliardi, mentre le questioni relative alla pace sono di competenza esclusiva degli ucraini. Scholz ha affermato che la discussione di questo programma per il ripristino dell'Ucraina è in corso tra il G7 e l'UE.I paesi del G7 avevano precedentemente affermato di ritenere opportuno esplorare modi per incanalare le risorse russe per ricostruire l'Ucraina e, a dicembre, i paesi del G7 hanno annunciato la creazione di una piattaforma di coordinamento per sostenere il processo di ripresa e ricostruzione dell'Ucraina.L'UE ha anche ripetutamente affermato di star studiando il possibile utilizzo di beni russi congelati per le esigenze di ripristino dell'Ucraina, ma finora non esiste una base legislativa per tali azioni nell'Unione Europea.In precedenza, la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva definito "furto" il congelamento dei beni russi in Europa, osservando che questo non è il primo anno che il fenomeno esiste e l'UE non prende di mira solo fondi privati, ma anche beni statali russi.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

