La Russia condanna i disordini antigovernativi in Brasile

La Russia sostiene gli sforzi del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva per ripristinare l'ordine nel paese, ha dichiarato il portavoce del Cremlino... 09.01.2023, Sputnik Italia

Il portavoce ha ricordato che il Presidente russo Vladimir Putin si è recentemente congratulato con il suo omologo per la sua vittoria elettorale.L'8 gennaio, centinaia di sostenitori pro-Bolsonaro che si rifiutano di accettare la sconfitta del loro leader alle ultime elezioni presidenziali, hanno invaso il Congresso Nazionale, la presidenza e la Corte Suprema, chiedendo un intervento militare per rovesciare il governo eletto, entrato in carica il 1° gennaio. Gli assalitori hanno superato le barricate di sicurezza, sfondato porte e finestre e occupato parte dell'edificio e i tetti del Palazzo Planalto. La notte dell'8 gennaio la polizia è riuscita a riprendere il controllo degli edifici. Almeno 300 persone sono state arrestate, secondo la Polizia Civile del Distretto Federale. Il governatore del Distretto, Ibaneis Rocha, che è stato sospeso dalla Corte Suprema in seguito ai disordini, riferisce di oltre 400 arresti.

