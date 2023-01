Il segretario generale dell'OSCE si oppone all'espulsione della Russia

"Un giorno avremo di nuovo bisogno di canali di negoziazione. E l'OSCE è l'unica organizzazione di sicurezza in cui tutti coloro che contano per l'architettura di sicurezza europea siedono allo stesso tavolo", ha concluso il Segretario Generale. L'estate scorsa il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva dichiarato che l'OSCE era in fase di autodistruzione. A suo avviso, l'organizzazione morirà se la Russia continuerà a farne parte.