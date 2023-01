https://it.sputniknews.com/20230109/il-ministro-esteri-ucraino-nessuno-degli-alleati-ha-aiutato-kiev-a-sufficienza-16868198.html

Il ministro Esteri ucraino: nessuno degli alleati ha aiutato Kiev a sufficienza

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha affermato che nessun alleato ha fornito un'assistenza militare sufficiente. 09.01.2023, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che Kiev è grata ai partner occidentali per l'assistenza militare, tuttavia, secondo lui, nessuno degli alleati ha fatto abbastanza.Secondo lui, armare l'Ucraina è "la via più breve per ripristinare la pace e la sicurezza in Europa e oltre".In precedenza, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che le forniture di armi all'Ucraina avvicinano la fine del conflitto armato, poiché rafforzano le posizioni negoziali di Kiev.

