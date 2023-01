https://it.sputniknews.com/20230109/cremlino-la-nato-ha-pompato-decine-di-miliardi-di-dollari-di-forniture-di-armi-in-ucraina-16867103.html

Cremlino: la NATO ha pompato decine di miliardi di dollari di forniture di armi in Ucraina

Ue e Nato hanno fornito armi all'Ucraina per "decine di miliardi di dollari", ha dichiarato lunedì il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui annunciavano impegni per veicoli da combattimento di fanteria in Ucraina.Il presidente francese Emmanuel Macron, a sua volta, ha promesso al suo omologo ucraino, Vladimir Zelensky, di fornire a Kiev un numero imprecisato di veicoli corazzati da combattimento AMX-10 RC.Queste consegne non possono cambiare sostanzialmente nulla, ha concluso il funzionario.

