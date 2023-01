https://it.sputniknews.com/20230109/carri-armati-allucraina-varsavia-dara-solo-un-numero-simbolico-di-carri-leopard-a-kiev-16867950.html

Carri armati all'Ucraina, Varsavia darà solo un "numero simbolico" di carri Leopard a Kiev

Carri armati all'Ucraina, Varsavia darà solo un "numero simbolico" di carri Leopard a Kiev

Kiev sarà in grado di ricevere solo un numero simbolico di carri armati Leopard da Varsavia, ha dichiarato il capo dell'ufficio di politica internazionale... 09.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-09T17:05+0100

2023-01-09T17:05+0100

2023-01-09T17:05+0100

polonia

ucraina

armamenti

carro armato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/15887032_0:329:3001:2017_1920x0_80_0_0_66536f01d5a5e3efccfdf5eea82da8dc.jpg

Jakub Kumoch ha spiegato che le autorità del Paese stanno ora valutando una proposta per la Polonia di far parte di una "coalizione di paesi" che possiede questi veicoli da combattimento.Il rappresentante ha osservato che se la Polonia trasferisce tali carri armati in Ucraina, il loro numero non può essere misurato in decine o centinaia, "questo è assurdo".Il fatto che la Polonia abbia deciso di fornire a Kiev carri armati Leopard 2 è stato riportato dal Wall Street Journal.L'esercito polacco ha attualmente 126 carri armati Leopard 2A4 e 105 carri armati Leopard 2A5. In primavera, Varsavia ha consegnato diverse centinaia di T-72 a Kiev.La Russia ha inviato una nota ai paesi della NATO, a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Come ha detto a Sputnik il ​​viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov, "la continua assistenza su larga scala a Kiev" sta sempre più "coinvolgendo i paesi occidentali nel conflitto dalla parte del regime di Kiev". Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina sarebbe diventato un obiettivo legittimo per la Russia.

https://it.sputniknews.com/20230109/stati-uniti-e-giappone-discutono-dellestensione-dellombrello-di-sicurezza-nello-spazio-16866915.html

polonia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, ucraina, armamenti, carro armato