Brasile: Il governatore del distretto federale è stato rimosso dall'incarico dopo i disordini

Il giudice della Corte Suprema Federale del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato la rimozione del governatore del Distretto Federale di Brasilia, Ibaneis... 09.01.2023

I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Luis Inácio Lula da Silva, entrato in carica all'inizio di gennaio. Ha vinto al secondo turno, battendo di poco Bolsonaro. A novembre, la Corte Suprema Elettorale del Brasile ha respinto la richiesta del partito dell'ex presidente di annullare parte del voto delle elezioni presidenziali. Lula da Silva ha ordinato l'uso delle forze militari e delle forze dell'ordine federali per gestire i disordini. Li ha definiti barbari e ha detto che i partecipanti saranno puniti con la massima severità consentita dalla legge. Anche Bolsonaro ha criticato le azioni dei vandali. Secondo questi, i metodi dei suoi sostenitori hanno superato i limiti della democrazia.Lo stesso Rocha, durante gli eventi nella capitale, a cui i servizi di sicurezza locali ha ammesso non essere preparati, ha pubblicato sul proprio blog delle scuse rivolte al presidente, ai membri del congresso e ai giudici della Corte Suprema. Il Capo dello Stato non ha accettato le scuse e ha detto che dovrà rispondere degli eventi di domenica.I paesi e le organizzazioni internazionali della regione delle Americhe si sono espressi a sostegno del presidente in carica, definendo le azioni dei manifestanti un tentativo di colpo di stato antidemocratico.

