Serbia, Vucic: l'Occidente chiederà di riconoscere il Kosovo se Belgrado impone sanzioni alla Russia

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ricordato che Belgrado ha resistito per circa 100 giorni a pressioni esterne, rifiutandosi di imporre sanzioni alla Russia per l'operazione speciale in corso in Ucraina:Il presidente serbo ha suggerito che a Pristina potrebbe essere concessa l'adesione alle Nazioni Unite senza il riconoscimento formale dell'indipendenza dell'autoproclamata repubblica da parte di Belgrado.A ottobre, Vucic ha affermato che Belgrado non avrebbe imposto sanzioni alla Russia fino a quando l'esistenza stessa della Serbia non fosse stata minacciata, cercando di perseguire la propria politica estera indipendente e sviluppare ulteriormente le relazioni con Mosca.Allo stesso tempo, Vucic ha ripetutamente riconosciuto negli ultimi mesi che la Serbia è sotto maggiore pressione a causa della sua stessa politica nei confronti della Russia.

