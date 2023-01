https://it.sputniknews.com/20230108/la-svezia-ha-definito-irrealistiche-le-condizioni-della-turchia-per-ladesione-del-paese-alla-nato-16863983.html

La Svezia ha definito irrealistiche le condizioni della Turchia per l'adesione del Paese alla NATO

Il primo ministro svedese Kristersson ha definito irrealistiche le condizioni della Turchia per l'adesione del Paese alla NATO. 08.01.2023

"Le autorità turche stanno proponendo condizioni impossibili per l'adesione della Svezia alla NATO", ha affermato il primo ministro svedese Ulf Kristersson, parlando alla conferenza dal titolo "Popolo e difesa".Finlandia e Svezia hanno presentato il 18 maggio 2022 domanda al Segretario generale della NATO per aderire all'alleanza.Ad oggi, le richieste di Svezia e Finlandia alla NATO non sono state ratificate solo da 2 Paesi su 30: si tratta di Ungheria e Turchia.

