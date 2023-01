https://it.sputniknews.com/20230108/i-paesi-occidentali-stanno-perdendo-influenza-sullafrica-afferma-lambasciatore-eritreo-in-russia-16864540.html

I Paesi occidentali stanno perdendo influenza sull'Africa, afferma l'ambasciatore eritreo in Russia

I Paesi occidentali stanno perdendo influenza sull'Africa, afferma l'ambasciatore eritreo in Russia

La Francia e altri paesi occidentali stanno perdendo influenza in Africa, ha dichiarato l'ambasciatore eritreo a Mosca Petros Tseggai a Sputnik. 08.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-08T19:52+0100

2023-01-08T19:52+0100

2023-01-08T19:52+0100

eritrea

russia

africa

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/14518788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a961aa585c2ddd1961f4cc454cdf83c8.jpg

"Ci sono diversi paesi in Africa che hanno un punto di vista come l'Eritrea. In passato, quando gli Stati Uniti e la Francia dominavano il continente, era difficile per gli africani opporsi. Ma ora si sta costruendo un mondo diverso, ora possiamo respirare liberamente. Questo dà a molti paesi la speranza che le cose stiano andando in una buona direzione", ha detto. Secondo l'ambasciatore, la cosa più difficile da contrastare sono le ex colonie della Francia, che ancora dipendono da essa.Tseggay ritiene che tutto ciò sarà positivo per molti africani. "Ora tengono tutti i loro depositi nelle banche in Francia, i paesi africani sono stati costretti a farlo al momento dell'indipendenza. La prossima generazione non sarà d'accordo", ha sottolineato l’ambasciatore. La scorsa settimana lo stesso quotidiano britannico Times aveva scritto che negli ultimi anni gli Stati Uniti e le ex potenze coloniali - Gran Bretagna e Francia - hanno perso influenza in Africa, mentre Russia e Cina stanno ampliando la loro presenza nella regione. Come ha sottolineato il Presidente Vladimir Putin, la Russia ha sempre sostenuto l'Africa nella lotta contro il colonialismo e ora attribuisce grande importanza alle relazioni con i paesi del continente.

https://it.sputniknews.com/20221209/borrell-dubita-che-le-persone-in-africa-che-sostengono-la-russia-conoscano-putin-e-il-donbass-16776042.html

eritrea

russia

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

eritrea, russia, africa, politica, mondo