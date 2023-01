https://it.sputniknews.com/20230108/da-kiev-il-capo-della-difesa-ammette-lucraina-sta-portando-avanti-missione-nato-contro-la-russia-16863067.html

Da Kiev il capo della Difesa ammette: l'Ucraina sta portando avanti missione NATO contro la Russia

Da Kiev il capo della Difesa ammette: l'Ucraina sta portando avanti missione NATO contro la Russia

Kiev si è lasciata usare dalla NATO nel più ampio conflitto del blocco con Mosca, ha affermato il ministro della Difesa ucraino Oleksij Reznikov.Il funzionario ha affermato che Kiev viene costantemente ricordata dai suoi "partner occidentali" "come un vero scudo, che sta difendendo l'intero mondo civilizzato, l'intero Occidente" dai russi, e ha affermato di aver recentemente ricevuto personalmente biglietti di auguri per le vacanze e messaggi di testo dei ministri della difesa occidentali in tal senso.Reznikov ha espresso certezza “assoluta” nell'eventuale ingresso dell'Ucraina nella NATO, dicendo di essere “convinto che questa sia una possibilità assolutamente realistica: Il ministro prosegue dicendo che gli stessi Paesi "hanno visto i propri punti deboli, hanno visto chi è forte e potente".Il ministro della difesa ha poi affermato che l'Ucraina è "de facto già un membro della NATO", in termini di adesione a molti degli standard dell'Alleanza, tra cui il "controllo democratico-civile" dei sistemi militari, "trasparenti e chiari" negli acquisti di armi e nella logistica, “e terzo, nella pianificazione delle operazioni congiunte”.La NATO non è solo un'alleanza militare, secondo Reznikov, ma un blocco economico e politico, e verrà il giorno in cui l'alleanza chiederà a Kiev di aderire, ha concluso il ministro.L'Ucraina come campo di provaReznikov ha anche commentato la prevista consegna di armamenti avanzati della NATO a Kiev, affermando che l'Ucraina è stata una sorta di banco di prova per i paesi occidentali e i produttori di armi, e "ha dimostrato ai nostri partner che (questa cooperazione) funziona e funziona molto bene, una sorta di test di combattimento".Il ministro ha evitato di aggiungere che questo "test di combattimento" è avvenuto a scapito della vita di decine di migliaia di militari ucraini, e non ha menzionato l' uso indiscriminato da parte dell'esercito ucraino dei suoi sistemi di artiglieria forniti dalla NATO per bombardare città civili e insediamenti nel Donbass.In definitiva, Reznikov ha esortato gli Stati Uniti e i suoi alleati a fornire all'Ucraina più armi, inclusi i missili tattici ATACMS, che hanno una portata di 300 km, più difese aeree, più razzi, carri armati, mezzi corazzati e aerei.I commenti esplosivi del ministro della Difesa ucraino arrivano sulla scia di una serie di ammissioni da parte dell'ex-cancelliere tedesco Angela Merkel, dell'ex-presidente francese Francois Hollande e dell'ex presidente ucraino Petr Poroshenko alla fine del 2022 secondo cui gli accordi di Minsk, che Mosca vedeva come un mezzo per portare una pace duratura in Ucraina, erano una farsa, progettata per far guadagnare tempo a Kiev per riarmarsi, con l'aiuto dell'Occidente, in preparazione di un conflitto con la Russia.

