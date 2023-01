https://it.sputniknews.com/20230108/brasile-sostenitori-di-bolsonaro-invadono-il-congresso-e-il-palazzo-planalto-16865163.html

Brasile, sostenitori di Bolsonaro invadono il Congresso e il Palazzo Planalto

Brasile, sostenitori di Bolsonaro invadono il Congresso e il Palazzo Planalto

Un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro ha forzato il blocco di sicurezza e ha preso il controllo del Congresso nazionale e del Palazzo... 08.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-08T20:10+0100

2023-01-08T20:10+0100

2023-01-08T21:07+0100

brasile

protesta

sicurezza

mondo

jair bolsonaro

elezioni

luiz inácio lula da silva

presidente

sudamerica

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/291/31/2913154_0:96:2598:1557_1920x0_80_0_0_d52a65c3fd8bb67508985365cb94b555.jpg

In Brasile una folla di sostenitori dell'ex-presidente Jair Bolsonaro è accorsa questa domenica al Congresso nazionale e Il Palácio do Planalto, sede ufficiale della Presidenza della Repubblica, nella capitale federale del Paese, Brasilia.Il gruppo ha forzato i blocchi di sicurezza all'ingresso e si è diretto al palazzo del Governo.I manifestanti hanno invaso la sede della Corte Suprema brasiliana.Il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, ripudia "gli atti antidemocratici" dei manifestanti e ha dichiarato in merito all'assalto:La situazione è in divenire.Alle ultime elezioni è risultato vincitore lo sfidante Luiz Inácio Lula da Silva, dopo il ballottaggio tra i due.In una nota diffusa dal primo ministro del Segretariato per le Comunicazioni Sociali (Secom) Paulo Pimenta, il governo Lula ha precisato che la manifestazione è di una "minoranza golpista" e va "trattata con il rigore della legge":Le immagini che circolano sui social mostrano bolsonaristi con bastoni e sassi che rompono vetri e saccheggiano proprietà pubbliche nei palazzi del governo brasiliano.Il ministro della Giustizia, Flávio Dino, ha dichiarato sui social network che "questo assurdo tentativo di imporre la volontà con la forza non prevarrà. Il governo del Distretto Federale afferma che ci saranno rinforzi. E le forze che abbiamo stanno agendo. Sono presso la sede del ministero della Giustizia”.La Polizia Militare del Distretto Federale (PMDF) è in azione per cercare di disperdere i manifestanti.

brasile

sudamerica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brasile, protesta, sicurezza, mondo, jair bolsonaro, elezioni, luiz inácio lula da silva, presidente, sudamerica, geopolitica