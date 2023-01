https://it.sputniknews.com/20230107/putin-fa-gli-auguri-a-tutti-i-cristiani-ortodossi-e-a-tutti-i-russi-che-festeggiano-il-natale-16860249.html

Putin fa gli auguri a tutti i cristiani ortodossi, e a tutti i russi che festeggiano il Natale

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di auguri a tutti i cristiani ortodossi e a tutti i cittadini russi che festeggiano il Natale... 07.01.2023, Sputnik Italia

Russi ortodossi, ma anche serbi, georgiani, polacchi e ucraini, così come i fedeli della Chiesa greco-ortodossa di Gerusalemme, delle Chiese cattoliche orientali e i monaci del Monte Athos.Sono in molti in questa lunga lista a celebrare il Natale il 7 gennaio.Il presidente Putin con l'occasione fa osservare che questa festa "ispira azioni e aspirazioni nobili e serve a rafforzare nella società valori come la misericordia, l'empatia, la gentilezza e la giustizia".Putin ha anche sottolineato il ruolo della Chiesa ortodossa russa e di altre istituzioni cristiane "nell'unificare la società, preservare la nostra memoria storica, educare i giovani e rafforzare l'istituzione della famiglia", aggiungendo che esse danno priorità al mantenimento della pace interetnica e interreligiosa in Russia, fornendo assistenza ai i bisognosi e nel sostenere i soldati che partecipano all'operazione militare speciale in Ucraina.Alla vigilia di Natale, il presidente russo ha partecipato alla funzione notturna nella Cattedrale dell'Annunciazione del Cremlino.

