Le truppe ucraine bombardano Makeevka con missili NATO

Le truppe ucraine hanno bombardato Makeevka nella Repubblica Popolare di Donetsk per la seconda volta questa mattina, secondo quanto riportato dal canale... 07.01.2023, Sputnik Italia

Secondo l'agenzia, i quartieri Kirovsky e Chervonogvardeysky della città sono stati colpiti dal fuoco alle 10:30. "Sono stati sparati sei proiettili di calibro 155 millimetri", ha specificato la pubblicazione. Il primo bombardamento è stato registrato alle 6 del mattino, quando le forze armate ucraine hanno sparato sei razzi MLRS contro il distretto di Gornitsky. Dalle 12:00 di ieri, su richiesta del Presidente russo Vladimir Putin, è in vigore un regime di cessate il fuoco lungo l'intera linea di contatto nella zona delle operazioni speciali in Ucraina. Durerà fino alle 24:00 del 7 gennaio. Tuttavia, le forze armate ucraine hanno eseguito nell’ultimo giorno, non ancora concluso, 36 bombardamenti, sparando quasi 200 proiettili contro la Repubblica Popolare di Donetsk. Donetsk, Horlivka, Yasynuvata, Makiivka, i villaggi di Holmivskyi, Panteleymonivka e Aleksandrovka hanno subito il fuoco. Almeno due persone sono rimaste ferite.

