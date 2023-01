https://it.sputniknews.com/20230107/la-russia-ha-aumentato-le-esportazioni-di-cibo-verso-nazioni-amiche-del-25-nel-2022-anno-dopo-anno-16860498.html

La Russia ha aumentato le esportazioni di cibo verso nazioni amiche del 25% nel 2022 anno dopo anno

La Russia ha aumentato le esportazioni di cibo verso nazioni amiche del 25% nel 2022 anno dopo anno

La Russia ha aumentato le esportazioni di cibo verso i paesi amici del 25% nel 2022 su base annua, nonostante alcune difficoltà tecniche a causa delle sanzioni... 07.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-07T14:33+0100

2023-01-07T14:33+0100

2023-01-07T14:33+0100

russia

alimentare

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/16167726_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_b43c742a11a5b0b0f2b376455edc3a3d.jpg

Il vice primo ministro ha anche affermato che la Russia ha fornito prodotti alimentari a 150 Paesi e non ha avuto problemi con i suoi clienti.Il funzionario ha proseguito affermando che non vi era alcuna politicizzazione legata alla possibile riluttanza ad acquistare merci russe, e ha espresso la speranza che le esportazioni del Paese si svilupperanno allo stesso modo nel 2023. A dicembre, il ministero dell'Agricoltura russo ha affermato che la Russia ha aumentato le sue esportazioni agricole verso i paesi amici del 26% nel 2022 rispetto all'anno precedente ed è riuscita a reindirizzare con successo le sue esportazioni verso altri mercati in risposta alle sanzioni imposte dall'Occidente, spostando la sua attenzione su Paesi come Cina, Turchia e Kazakistan.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, alimentare, mondo