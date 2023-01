Il segretario generale della NATO vede una minaccia nell'alleanza tra Russia e Cina

https://it.sputniknews.com/20230107/il-segretario-generale-della-nato-vede-una-minaccia-nellalleanza-tra-russia-e-cina-16859986.html

Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha affermato che la cooperazione tra Russia e Cina minaccia l'Occidente. 07.01.2023, Sputnik Italia

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che la crescente cooperazione tra Russia e Cina minaccia l'ordine mondiale stabilito dai paesi occidentali.Come ha osservato Stoltenberg, "la prova principale dell'unificazione dei due stati è stata il rifiuto di Pechino di condannare l'operazione speciale russa in Ucraina".Stoltenberg ha poi sottolineato l'approfondimento delle relazioni tra Mosca e Pechino in ambito militare ed economico.Alla vigilia del nuovo anno, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno tenuto colloqui tramite collegamento video.Il presidente cinese, in particolare, ha detto che "Pechino è pronta a rafforzare la cooperazione strategica con Mosca e lavorare con essa per proteggere la sovranità e la sicurezza dei due Paesi".Putin, da parte sua, ha osservato che l'importanza del partenariato strategico tra Russia e Cina come fattore di stabilizzazione sta crescendo nel contesto delle crescenti tensioni geopolitiche.A suo avviso, il coordinamento di Mosca e Pechino serve a creare un "giusto ordine mondiale".

