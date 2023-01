https://it.sputniknews.com/20230107/il-nuovo-presidente-della-camera-usa-intende-porre-fine-agli-sprechi-16859334.html

Il nuovo presidente della Camera Usa intende porre fine agli sprechi

Il nuovo presidente della Camera Usa intende porre fine agli sprechi

Il nuovo presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, ha dichiarato di voler fermare gli "sprechi" di Washington e la crescita... 07.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-07T10:07+0100

2023-01-07T10:07+0100

2023-01-07T10:07+0100

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/07/16859315_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eda43366a024fcf989c624692c17aac2.jpg

I membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno eletto il repubblicano Kevin McCarthy come nuovo speaker sabato sera durante il 15° turno di votazioni, ponendo fine a un dibattito durato quattro giorni che ha impedito alla Camera di iniziare i lavori nella sua nuova composizione. Il nuovo speaker ha detto che il Congresso dovrebbe parlare con una sola voce sulle "sfide a lungo termine" come il debito e "l'ascesa del Partito Comunista Cinese". McCarthy ha aggiunto che è prevista una commissione speciale bipartisan sulla Cina per capire come riportare in patria le "centinaia di migliaia di posti di lavoro che sono andati in Cina". La carica di Presidente della Camera dei Rappresentanti è considerata la terza più importante degli Stati Uniti. Senza la sua nomina, la Camera è rimasta paralizzata per quattro giorni, poiché i legislatori non hanno potuto prestare giuramento e di conseguenza procedere con il processo legislativo.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa