IAEA, Zaporozhye: continuano consultazioni con direttore generale sulla centrale nucleare

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) Rafael Mariano Grossi continua a discutere della situazione alla centrale...

Alla fine di dicembre, una linea elettrica di riserva alla centrale nucleare di Zaporozhye è stata interrotta a causa dei danni causati dai bombardamenti.Secondo l'IAEA, la centrale continua a ricevere l'elettricità esterna necessaria per raffreddare i reattori e mantenere altre importanti funzioni di sicurezza nucleare tramite un'unica linea elettrica esterna da 750 kV.I lavori per ripristinare la linea elettrica di riserva presso la centrale, iniziati il ​​30 dicembre, non sono ancora stati completati, afferma il comunicato.Il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhachev, ha dichiarato a dicembre che la società nucleare statale russa aveva adottato una serie di misure per migliorare la sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye, affermando che "specialisti russi e ucraini stanno lavorando insieme per garantire la sicurezza del sito".La Russia e l'IAEA hanno tenuto consultazioni a Mosca sulla questione della zona di sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye il 22 dicembre, stando a quanto riporta Rosatom.Il 17 dicembre, Vladimir Rogov, membro del consiglio principale dell'amministrazione regionale di Zaporozhye, ha affermato che una cupola protettiva è stata montata sopra il deposito di scorie nucleari presso la centrale nucleare di Zaporozhye per proteggerlo da frammenti di proiettili e ordigni esplosivi improvvisati trasportati da droni.Situata sulla riva sinistra del fiume Dnepr, la centrale nucleare di Zaporozhye è la più grande centrale nucleare d'Europa per numero di unità e potenza.La centrale è passata sotto il controllo delle forze russe all'inizio di marzo e da allora è stata ripetutamente attaccata, sollevando le preoccupazioni internazionali per un possibile incidente nucleare.L'IAEA ha dichiarato venerdì che continua a preparare a schierare le sue squadre di esperti "su base continuativa" nelle altre quattro centrali nucleari ucraine: le centrali nucleari di Khmelnitsky, Rivne e dell'Ucraina meridionale, nonché il sito di Chernobyl.

