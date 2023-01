https://it.sputniknews.com/20230107/due-treni-si-sono-scontrati-nella-metropolitana-di-citta-del-messico-16860967.html

Due treni si sono scontrati nella metropolitana di Città del Messico

Il bilancio provvisorio è di 20 persone rimaste ferite ed almeno un morto dopo il forte schianto che ha interessato i treni della metropolitana di Città del... 07.01.2023, Sputnik Italia

In Messico due convogli della metropolitana cittadina si sono scontrati nella metropolitana della capitale, i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto, riferiscono le autorità locali.Lo scontro è avvenuto alla stazione La Raza della linea 3 della metropolitana della capitale.Il servizio è stato sospeso mentre i feriti venivano portati via per le prime cure.Un servizio parziale è fornito sulla linea 3, da "Hidalgo" a "Universidad".Il segretario di governo, Martí Batres, ha indicato che almeno un decesso è stato segnalato in via preliminare a seguito dell'incidente.

