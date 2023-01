https://it.sputniknews.com/20230106/tokyo-rivela-uno-dei-temi-del-prossimo-vertice-g7-16857096.html

Tokyo rivela uno dei temi del prossimo vertice G7

Uno dei temi del vertice del G7, che si terrà a maggio a Hiroshima sotto la presidenza del Giappone, sarà la questione delle misure efficaci e del contrasto... 06.01.2023, Sputnik Italia

Lo ha affermato il ministro dell'Economia giapponese Yasutoshi Nishimura, che si trova in visita negli Stati Uniti, in una lezione all'American Center for Strategic and International Studies (CSIS)."La coercizione economica ora rappresenta un pericolo reale", ha detto Nishimura e ha sottolineato la necessità di frenare tale coercizione.Il ministro ha anche indicato che "l'efficace contrasto alla coercizione economica" sarà uno dei temi del prossimo vertice del G7 a Hiroshima.Nishimura ha osservato che "se necessario, dovrebbero essere prese misure di ritorsione, identificando i punti deboli dei paesi che cercano di agire con la coercizione (economica)".Nel 2023 il Giappone assumerà la presidenza del G7. Il governo del Paese ha già annunciato ufficialmente il luogo e le date del vertice del G7, che si terrà a Hiroshima dal 19 al 21 maggio 2023. Sotto la segreteria del ministro degli Esteri è stato istituito un ufficio per i preparativi al vertice. La famiglia di Kishida viene da Hiroshima, il suo collegio elettorale si trova in questa città, è diventato il principale promotore dell'organizzazione del forum nella sua città. Si terrà dal 16 al 18 aprile 2023 nella città di Karuizawa, celebre località della prefettura giapponese di Nagano, l'incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi del G7, e dei ministri delle finanze e dei capi delle banche centrali a Niigata, in Giappone, dall'11 al 13 maggio 2023. La riunione ministeriale del G7 su clima, energia e ambiente si terrà a Sapporo il 15-16 aprile 2023. Si concorda inoltre l’organizzazione delle riunioni dei ministri della salute dei paesi del G7 nella città di Nagasaki, dei ministri del lavoro nella città di Kurashiki nella prefettura di Okayama e dei ministri dell'agricoltura dei paesi del G7 nella città di Miyazaki della prefettura dello stesso nome sull'isola di Kyushu.

